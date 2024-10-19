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Российские хирурги спасли женщину с жидкостью в мозге

В Подмосковье хирурги спасли пациентку с жидкостью в мозге

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Министерство здравоохранение Московской области

В Видновскую больницу поступила 32-летняя женщина с нарушением сознания, рвотой, расстройством зрения, в головном мозге пациентки было обнаружено скопление жидкости. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Женщина жаловалась на нарушение зрения и рвоту, до этого она перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли. В ходе обследования медики обнаружили, что в головном мозге пациентки скапливается жидкость.

«Работа установленной ранее шунтирующей системы нарушилась из-за разрастания вокруг нее соединительной ткани. Экстренно провели нейрохирургическую операцию и восстановили функции шунта и нормальную работу мозга», — рассказал врач-нейрохирург Сергей Шипилин.

Спустя час после операции состояние женщины улучшилось, сознание и зрение восстановились. Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение.

Ранее у мужчины появилась опухоль на голове после нескольких лет занятий танцами.

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