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В Петербурге зафиксировали отключения света в сотнях домов

В порядка 300 домах в Петербурге произошли отключения света

Сотни домов в Санкт-Петербурге оказались обесточены утром 19 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Журналисты выяснили, что свет пропал в примерно 300 домах. Перед этим жители Приморского и Выборгского районов услышали несколько хлопков.

«В [компании] «Россети Ленэнерго» заявили, что произошло «технологическое нарушение на оборудовании», — говорится в материале.

При этом газета «Фонтанка» со ссылкой на экстренные службы написала, что в небе над городом сбили украинский дрон. По информации издания, в результате инцидента никто из жителей Санкт-Петербурга не пострадал.

В августе 2024 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти решили усилить меры по защите города и Ленинградской области от возможных атак беспилотников и иных воздушных угроз. В том числе речь идет об обеспечении безопасности в акватории Финского залива.

Как рассказал глава населенного пункта, с этой целью на соответствующих территориях начали формировать «кольцо радиолокационных станций».

Ранее в Ленинградской области перехватили три украинских дрона.

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