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К месту обрушения в Кирсанове прибыла аэромобильная группировка МЧС

К месту обрушения в жилом доме в Тамбовской области прибыла группировка МЧС

К месту обрушения в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области прибыла аэромобильная группировка МЧС. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.

«Прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Тамбовской области. Разбор завалов продолжается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жильцы уже покинули опасную зону. В настоящее время специалисты с помощью тяжелой техники демонтируют неустойчивые конструкции. Для обследования применяются беспилотные аппараты МЧС России. На месте работают 150 сотрудников и 35 единиц техники.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Кирсанове произошел рано утром 19 октября. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, в результате ЧП пострадали пять человек. Еще троих жителей спасти не удалось. После взрыва в здании начался пожар, но сотрудники экстренных служб уже ликвидировали открытое горение. Следствие возбудило уголовное дело. Губернатор региона Максим Егоров сообщил о введении в городе режима ЧС.

Ранее в Республике Дагестан при взрыве газа в жилом доме пострадал один человек.

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