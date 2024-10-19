Бывшие заключенные рассказали о подземной тюрьме в Бангладеш

В Бангладеш долгие годы существовала секретная подземная тюрьма, где содержали политических заключенных. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на освобожденных из нее людей.

По данным издания, тюрьма имела кодовое название «Айнагор» или «Дом зеркал».

В материале NYT отмечается, что бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, находившаяся у власти более 15 лет, стала «параноидальным и деспотичным» лидером, как ее отец Шейх Муджибур. Период ее правления ознаменовался репрессиями против оппонентов, для которых использовалось подразделение быстрого реагирования, а также разведывательное подразделение армии. 5 августа Хасина подала в отставку и покинула страну после массовых протестов, которые продолжались с начала июля.

Как пишет NYT, с 2009 года насильственным задержаниям подверглись более 700 человек. По данным правозащитников, 80 из них не выжили, а около 150 считаются пропавшими без вести. Выяснилось, что некоторых исчезнувших отправляли в ту самую секретную тюрьму, которая находилась на территории воинского гарнизона в Дакке. В числе заключенных, согласно материалу NYT, находились экс-адвокат Мир Ахмад Куасем Арман, который провел в «Доме зеркал» восемь лет, бывший генерал армии Абдуллахил Аман Азми, отбывший в тюрьме такой же срок, экс-посол Бангладеш в Катаре и Вьетнаме Маруф Заман, находившийся в заключении около полутора лет, активист Майкл Чакма, осужденный на пять лет, и другие.

По словам бывших заключенных, их держали в камерах без окон — все время они находились в темноте и увидели свет лишь при освобождении. Как пишет NYT, попавших в тюрьму пытались довести до безумия. При этом оказаться в заключении могли люди, совершившие незначительные политические действия. К примеру, Чакма, который выступал за самоуправление коренных народов Бангладеш, был осужден после того, как его сторонники перерыли дорогу к месту митинга Хасины.

15 октября суд в Омске приговорил к 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении шестерых граждан Бангладеш, которые в мае текущего года незаконно пересекли границу России.

Ранее верховный лидер Ирана амнистировал почти 3 тысячи заключенных из-за праздника.