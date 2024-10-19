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В Тюмени загорелся реабилитационный центр

МЧС РФ: огнеборцы спасли 77 человек при пожаре в центре реабилитации в Тюмени

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Телеграм-канал «МЧС России»

Пожар произошел в двухэтажном здании центра социальной адаптации и ресоциализации, расположенном на Коммунистической улице в городе Тюмени. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В заявлении отмечается, что огонь распространился на площади 25 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 12 единиц техники и 42 сотрудника экстренных служб, которые уже потушили пламя.

«Сотрудники МЧС РФ эвакуировали 77 человек, шесть из них госпитализированы», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что на место происшествия направляли два автобуса и подвижный пункт. Их использовали для обогрева постояльцев реабилитационного центра.

16 октября на территории аэродрома Чкаловский, который находится на юго-восточной окраине города Щелково в Московской области, произошел пожар. Огонь охватил здание штаба, при этом находившиеся внутри люди эвакуировались до прибытия сотрудников экстренных служб.

По данным Telegram-канала «112», площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В администрации городского округа Щелково в качестве причины ЧП назвали короткое замыкание в проводке.

Ранее в Алтайском крае загорелся ресторан.

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