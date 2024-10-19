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Во время урагана в США погибла украинская семья

Fox: в Северной Каролине при урагане «Хелен» погибла семья из Херсонской области

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Mike Stewart/AP

В США во время урагана «Хелен» погибла семья, которая переехала с Украины в 2022 году из-за начала конфликта. Об этом сообщил телеканал Fox Weather со ссылкой на одного из членов семьи Рика Вибе.

Ураган прошел на западе Северной Каролины 27 сентября. Основной удар пришелся на город Бернсвилл.

Во время шторма река Саут-Тоу вышла из берегов из-за непрекращающегося ливня и уничтожила дом семьи Рика Вибе. После этого невестка брата Вибе, ее муж, 13-летний сын и мать, которые эвакуировались из Херсонской области в апреле 2022 года, пропали.

По словам Вибе, спустя некоторое время удалось найти тела двух пропавших членов семьи, которые держались друг за друга. Они были обнаружены более чем в 14 км от дома.

Остальные члены украинской семьи считаются пропавшими без вести и, предположительно, погибшими.

11 октября сообщалось, что в Мексиканском заливе экипаж вертолета береговой охраны США спас мужчину, который дрейфовал на холодильнике после урагана «Милтон».

Ранее в США снимавшая репортаж журналистка спасла мать с четырьмя детьми из затопленного дома.

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