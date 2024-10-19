В ряде населенных пунктов Сумской области после взрывов пропал свет

Объекты энергетической инфраструктуры в Сумской области Украины получили повреждения в результате взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале военной администрации региона.

В заявлении уточняется, что территория субъекта подверглась атаке. При этом многие из ударов пришлись по Шосткинской общине.

«Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов», — говорится в публикации.

Власти добавили, что в регионе был развернут штаб по ликвидации последствий обстрелов. Сейчас на местах, где зафиксировали прилеты, находятся сотрудники профильных служб.

Утром 19 октября на территории Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги произошли несколько взрывов. Как рассказали в военной администрации региона, здесь сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Примерно в то же время телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Черкасской области Украины. Соответствующие звуки раздались недалеко от административного центра региона. Но никакие подробности не уточнялись.

Ранее в Тернопольской области Украины после взрывов начался пожар на промышленном объекте.