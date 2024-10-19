Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный белгородец «отблагодарил» врачей за помощь кражей электрокардиографа

В Старом Осколе пьяный пациент украл из больницы электрокардиограф

close
Shutterstock

В Белгородской области пьяный местный житель попал в больницу, пришел в себя и украл из палаты дорогую медицинскую технику. Об этом сообщает портал «Бел.ру».

Мужчину без сознания нашли на улице прохожие и вызвали ему скорую помощь. Нетрезвого белгородца доставили в одну из городских больниц. Ему оказали всю необходимую экстренную помощь и зафиксировали жизненно важные показатели.

Внезапно пьяный россиянин пришел в себя, увидел электрокардиограф, на котором ему только что измеряли работу сердца. Он решил украсть прибор, чтобы затем продать его и заработать денег. Отключив устройство от сети, злоумышленник спрятал его под одеждой и сбежал. Электрокардиограф он закопал в лесу. Подозреваемого в краже быстро задержали. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что под Петербургом задержали подростков, которые обокрали больничное бомбоубежище и вынесли оттуда имущество на 386 тысяч рублей. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о краже. Юношей отпустили под обязательство о явке.

Ранее мужчина попытался украсть трусы и ударил охранника магазина куском брусчатки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами