Жителя Саратова задержали за развращение школьницы из Волгограда

В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. По подозрению в совершении преступления задержан саратовец. Об этом сообщает СУ СК РФ Волгоградской области.

Как установили следователи, в июне 2021 года школьница из Волгограда познакомилась в сети с тремя неизвестными. В ходе переписки незнакомцы вынудили девочку прислать им фотографии интимного содержания.

Оперативникам удалось установить личности двух подозреваемых. Один из них — житель Ставропольского края был осужден на 13 лет лишения свободы. Личность второго фигуранта установили недавно, им оказался житель Саратова, мужчина задержан и этапирован в Волгоград. Возбуждено уголовное дело.

У подозреваемого изъята компьютерная техника и электронные носители, по которым назначена судебная экспертиза.

Следователи продолжают работу по установлению личности еще одного фигуранта.

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