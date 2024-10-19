На Сахалине к поискам членов экипажа «Григория Ловцова» подключили вертолет

Вертолет подключили к поискам пяти моряков с грузового судна «Григорий Ловцов», перевернувшегося в Сахалинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

«Для обследования акватории и поиска пропавших членов экипажа в районе крушения судна применяется вертолет Ми-8», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что с этой же целью сотрудники экстренных служб осматривают береговую полосу около места происшествия.

Также специалисты принимают меры для возвращения опрокинувшегося корабля в устойчивое положение. Ожидается, что после его стабилизации водолазы начнут обследовать само судно.

По данным МЧС РФ, всего в поисково-спасательной операции принимают участие 58 человек. Кроме того, в работах задействовали 18 единиц техники.

Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области утром 18 октября. Изначально сообщалось, что экипаж корабля состоял из семи моряков. Но позже в МЧС РФ уточнили информацию и заявили, что в момент ЧП на борту находились восемь человек.

К текущему моменту удалось спасти троих членов экипажа, их доставили в больницы для оказания медицинской помощи. Как рассказал губернатор региона Валерий Лимаренко, один человек попал в реанимацию с обморожением.

Судьба еще пятерых моряков пока остается неизвестной.

Ранее в Сахалинской области возбудили уголовное дело по факту опрокидывания грузового судна «Григорий Ловцов».