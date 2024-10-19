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Колокольцев назвал альтернативу пиву на стадионах

Глава МВД Колокольцев предложил вместо пива на стадионах пить полезные напитки

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Depositphotos

Вместо пива на стадионах следует пить полезные напитки. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в беседе с ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что МВД не принимает решений насчет продажи пива на стадионах, а лишь высказывает соображения в соответствии с криминальной обстановкой и другими факторами.

«И руководствуемся только одним принципом: обеспечение правопорядка во время проведения спортивных мероприятий, обеспечение безопасности наших сограждан, которые пришли смотреть на прекраснейшее зрелище на спортивном стадионе», — отметил Колокольцев.

Он подчеркнул, что в министерстве очень далеки от запретительных или разрешительных мер, тем более связанных с пивом.

«Есть нормальные напитки, они полезны для организма. А пиво — это на любителя», — ответил министр на вопрос о том, стоит ли продвигать на стадионах условный лимонад вместо пива.

В октябре бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов выступил за то, чтобы вновь начать продавать на футбольных стадионах пиво. По его мнению, если все правильно организовать, это привлечет людей на футбол.

Запрет на продажу слабоалкогольного напитка на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, его рекламу на стадионах запретили в 2004 году. При этом, по сообщениям СМИ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что разрешит рекламу пива на стадионах, если власти снимут запрет на его продажу на арене во время игры.

В мае 2022 года в качестве эксперимента правительство Москвы разрешило до конца года продавать алкоголь крепостью до 16,5% в музеях, театрах и на стадионах при наличии лицензии. Такая практика может получить распространение в случае принятия общероссийского закона, над которым работает Минспорт.

Ранее в Госдуме объяснили, почему в России не возвращают пиво на стадионы.

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