Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал три группы продуктов, повышающих вредный холестерин

Диетолог Кабанов предупредил, что свинина и баранина сильно повышают холестерин

close
Пресс-служба ресторана Высота 5642

Диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с «Лентой.ру» перечислил три группы продуктов, приводящих к повышению холестерина в крови.

  • По его словам, это, во-первых, продукты с большим содержанием насыщенных жиров — мясные продукты и их производные (ветчина и колбаса), жирные сорта мяса (свинина и баранина), а также жирное молоко.

  • Ко второй группе диетолог относит сладкие продукты с добавленным сахаром и чрезмерное злоупотребление самого сахара. Кабанов напомнил, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в день нужно потреблять не более 50 граммов сахара. Он также посоветовал выбирать продукты с сахарозаменителями.

  • В-третьих, холестерин увеличивается из-за недостатка в рационе продуктов с ненасыщенными жирами омега-3. Чтобы его восполнить, диетолог рекомендует есть жирную рыбу, оливковое масло и грецкие орехи.

Врач-эндокринолог, терапевт сети «Клиника Фомина» в Уфе Арина Разагатова также рассказывала, что снизить уровень холестерина помогут макадамия и кешью. Эти орехи могут улучшить состояние кожи и способствовать похудению.

Ранее диетолог назвала самые вредные и самые полезные сладости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами