Врач назвал три группы продуктов, повышающих вредный холестерин

Диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с «Лентой.ру» перечислил три группы продуктов, приводящих к повышению холестерина в крови.

По его словам, это, во-первых, продукты с большим содержанием насыщенных жиров — мясные продукты и их производные (ветчина и колбаса), жирные сорта мяса (свинина и баранина), а также жирное молоко.

Ко второй группе диетолог относит сладкие продукты с добавленным сахаром и чрезмерное злоупотребление самого сахара. Кабанов напомнил, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в день нужно потреблять не более 50 граммов сахара. Он также посоветовал выбирать продукты с сахарозаменителями.

В-третьих, холестерин увеличивается из-за недостатка в рационе продуктов с ненасыщенными жирами омега-3. Чтобы его восполнить, диетолог рекомендует есть жирную рыбу, оливковое масло и грецкие орехи.

Врач-эндокринолог, терапевт сети «Клиника Фомина» в Уфе Арина Разагатова также рассказывала, что снизить уровень холестерина помогут макадамия и кешью. Эти орехи могут улучшить состояние кожи и способствовать похудению.

Ранее диетолог назвала самые вредные и самые полезные сладости.