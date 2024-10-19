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В Токио следователи работают на месте происшествия у резиденции премьера Японии

ТАСС: в Токио следователи работают на месте инцидента у резиденции Исибы

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Global Look Press

В Токио следователи продолжают работать на месте инцидента у резиденции премьер-министра Японии Сигэру Исибы — на ее территорию на автомобиле пытался прорваться злоумышленник. Об этом передает ТАСС.

49-летний мужчина подъехал к штаб-квартире правящей Либерально-демократической партии и бросил у ее входа пять или шесть бутылок с зажигательной смесью. Одна из них угодила в полицейскую машину. Затем нарушитель пытался на автомобиле прорваться на территорию резиденции премьер-министра, но транспортное средство застряло в ограждении, сообщал телеканал NHK.

«На кадрах очевидцев, опубликованных в соцсетях, видно, что, врезавшись в забор, автомобиль загорелся», — отметили в ТАСС.

По предварительной информации, задержанным является Ацунобу Усуда из города Кавагути. Его мотивы неизвестны, на допросе он хранит молчание.

Генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Хироси Морияма высказал возмущение подобным актом. Он заявил, что партия продолжит предвыборную кампанию в соответствии с планом.

1 октября кабинет министров Японии, который возглавлял Фумио Кисида, ушел в отставку в полном составе. Новым премьер-министром стал бывший министр обороны Сигэру Исиба, которого 27 сентября избрали председателем правящей Либерально-демократической партии.

В этот же день глава оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода обвинил Исибу в нарушении конституции страны.

9 октября правительство Японии приняло решение о роспуске парламента страны.

Ранее токийская биржа рухнула из-за планов нового премьера.

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