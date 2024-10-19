Вильфанд заявил об окончании бархатного сезона на юге России

На юге России завершился бархатный сезон, в этом году он не вернется. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Бархатный сезон закончился в начале этой недели. Конечно, ждать его возобновления не стоит, поскольку будет охлаждаться и температура воды», — отметил он.

По его словам, с воскресенья прогнозируется заметное понижение температуры воздуха на территории южной части страны, в частности, в Крыму и Краснодарском крае: она будет находиться в диапазоне от +8 до +12°C. При этом еще в субботу ожидается от 10 до 15°C тепла, сообщил синоптик.

Но температура воды в Черном море сейчас выше, чем температура воздуха на побережье, рассказал Вильфанд. По его словам, в море в настоящее время +20°C, тогда как в Сочи +15°C.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова отмечала, что на следующей неделе температура в столице поднимется до 13°C. По ее словам, дневная температура с понедельника по среду будет колебаться в диапазоне от 11°C до 13°C, а ночью опустится до 6°C. Дожди не прогнозируются, а атмосферное давление будет падать из-за смещения антициклона.

Ранее сообщалось, что более 70% территории России уже покрыло снегом.