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Жителей Центральной России ждет комфортная погода

Синоптик Вильфанд: в Центральной России погода будет комфортной с 19 октября

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

Погода в Центральной России с 19 до 23 октября будет комфортной, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на выходных и в начале следующей недели будет солнечно днем, звездно ночью и без осадков, воздух прогреется до 13°C, а небо будет ясным. При этом 19 и 20 октября температура поднимется до 8-10°C. Это связано с антициклональным режимом погоды и поступлением воздуха с запада и с юго-запада, а не с севера.

«Для начала третьей декады октября это очень комфортный период», — отметил синоптик.

Москвичам также пообещали на будущей неделе погоду теплее климатической нормы. Синоптик Марина Макарова прогнозирует, что дневная температура с понедельника по среду будет колебаться в диапазоне от 11°C до 13°C, а ночью опустится до 6°C. Во второй половине недели москвичи смогут увидеть на небе больше облаков. Местами будут осадки, а температура поднимется до 6–11°C днем и 5°C — ночью. Эксперт также обратила внимание на то, что такие показатели на три градуса выше климатической нормы.

Ранее Вильфанд напомнил жителям столицы о том, что зима близко.

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