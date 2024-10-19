Аналитики выяснили приоритеты россиян при выборе жилья

Наиболее комфортным жильем для россиян оказалась квартира в новостройке на 3-8 этажах площадью 70–100 кв. м. со свежим ремонтом, гардеробной, просторной кухней и ванной, выяснила СК «Росгосстрах» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом каждый пятый готов переплатить от 700 тысяч до 1 млн рублей за квартиру в хорошем районе.

Большинство россиян отдает предпочтение новостройкам: квартиру в новых домах выбрали бы при покупке 58% респондентов, в то время как вторичка интересует 42%. Интересно, что значительная часть респондентов (43%) уже проживают именно в новых домах. Еще 26% продолжают обитать в хрущевках, 17% –– в сталинках, а 14% –– в брежневках.

Четверть россиян считают этажи с третьего по пятый самыми комфортными для проживания, столько же отдали голоса за пятый–восьмой этажи, 22% выбирают квартиры, расположенные выше 15 этажа, откуда можно любоваться панорамными видами города, и только по 14% хотят жить на 1–2 или 8–14 этажах.

39% опрошенных россиян для комфортной жизни нужна квартира площадью 70–100 кв. м, 38% хотели бы иметь жилье метражом более 100 квадратов. 23% респондентов устроила бы недвижимость площадью 50–70 кв. м. Вместе с тем 40% опрошенных ответили, что им важно наличие гардеробной в квартире, 38% нужна просторная кухня, 30% –– большая ванная, а 26% — лоджия или балкон (на этот вопрос можно было дать несколько ответов). Каждый четвертый респондент отметил необходимость кладовки, а 22% предпочли бы отдельные комнаты для каждого члена семьи. 19% хотели бы видеть в квартире несколько санузлов.

Большинство опрошенных отдают предпочтение готовому жилью с современным ремонтом. Так, 46% респондентов при покупке выбрали бы квартиры в новостройках с чистовой отделкой, 24% рассматривали бы вторичное жилье с ремонтом, еще 10% –– вторичку не только с ремонтом, но и с современной мебелью.

Интересно, что между двумя вариантами одинаковой стоимости более половины опрошенных (57%) сделают выбор в пользу квартиры со свежей отделкой, пусть и расположенной далеко от центра, в то время как 43% респондентов предпочтут жилье ближе к центру города, даже если квартире требуется ремонт.

Вместе с тем почти половина респондентов (48%) готовы переплатить до 500 тыс. рублей за жилье в хорошем районе. Треть опрошенных могут добавить 500–700 тыс. рублей, а каждый пятый — до 1 млн рублей.

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