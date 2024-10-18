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Петербуржец избивал сына, лишал еды и содержал без кровати в коммунальной квартире

В Петербурге мужчину осудили за истязание сына в квартире с тараканами и мусором

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Depositphotos

Суд вынес приговор петербуржцу, который истязал сына. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в 2023 году отец бросил ребенка в лужу, затем – на асфальт. Выяснилось, что этот эпизод не был единственным. Мужчина постоянно избивал мальчика, мотивируя это воспитательными целями.

Правоохранители также узнали, что отец содержал ребенка 2021 года рождения в плохих условиях. Так, отец не ухаживал за сыном и не обеспечивал его материально, в результате у младшего члена семьи не было кровати, он голодал.

Помимо этого выяснилось, что семья жила в антисанитарных условиях. Помимо бутылок от спиртного, в комнате коммунальной квартиры, где отец проживал с сыном, водились тараканы.

Ребенка у мужчины изъяли. В отношении родителя возбудили уголовное дело. Суд признал петербуржца виновным и приговорил к лишению свободы на три года и два месяца, их он проведет в колонии общего режима.

Ранее в Британии мигранты истязали дочь утюгом и укусами из-за плохого поведения.

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