Суд вынес приговор экс-министру природных ресурсов Забайкалья по делу о мошенничестве

Бывший министр природных ресурсов Забайкальского края Олег Некрасов признан виновным в мошенничестве и приговорен к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Приговор вынесен Бутырским районным судом города Москвы. Олег Некрасов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Доказанными считаются четыре эпизода. Помимо семи лет колонии ему назначен штраф в размере одного миллиона рублей.

«В соответствии со ст. 48 УК РФ Некрасов лишен специального звания полковник и государственной награды — медаль Суворова», — говорится в сообщении.

После вынесения приговора он был взят под стражу в зале суда. Суть обвинений в пресс-релизе не раскрывается.

Известно, что Некрасова назначили и.о. министра природных ресурсов Забайкалья в апреле 2019 года, а освободили от должности уже в январе 2020 года.

17 октября сообщалось, что бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна осудили на семь лет. Он также был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее стало известно, что по делу о мошенничестве арестован экс-глава рязанского Минстроя.