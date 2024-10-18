Госдеп пообещал вознаграждение за информацию о проекте «Рыбарь»

Государственный департамент США в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») объявил о вознаграждении до $10 миллионов за информацию, которая поможет идентифицировать или установить местонахождение лиц, связанных с проектом «Рыбарь». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на официальное сообщение программы.

По данным ведомства, «Рыбарь» является «российской медиаорганизацией, которая ранее финансировалась российским бизнесменом Евгением Пригожиным и участвует во вмешательстве в выборы в США».

В Госдепе утверждают, что «Рыбарь» управляет пропагандистскими аккаунтами в социальных сетях, такими как #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS, с целью продвижения политических интересов российского правительства в Америке. Кроме того, в преддверии президентских выборов в США 2024 года «Рыбарь» якобы создал канал TEXASvsUSA на платформе X (бывший Twitter), чтобы использовать проблему нелегальной миграции через границу Техаса.

В этой связи Государственный департамент США обратился с просьбой объявить вознаграждение за информацию о лицах, причастных к данному проекту, включая его основателя Михаила Звинчука, который является генеральным директором ООО «Рыбарь» и создателем одноименного телеграм-канала. Также упоминается Валерия Звинчук, которую ведомство называет креативным директором «Рыбаря».

Ранее США пообещали $10 млн за данные о финансировании ХАМАС.