Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин освободил от должности первого замминистра экономики России

Мишустин освободил Илью Торосова от должности первого замминистра экономики РФ

close
guu.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил первого замминистра экономики РФ Илью Торосова от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение.

«Освободить Торосова Илью Эдуардовича от должности первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

С марта 2018-го по февраль 2022 года Торосов занимал должность заместителя министра Российской Федерации. С 1 марта 2022 года он был назначен первым заместителем министра экономического развития РФ.

До того, как Торосов начал работать в правительстве, он был исполняющим директором финансовой группы компаний ЮДР, а также занимал должность и.о. заместителя председателя правления АО «ТРОЙКА-Д БАНК».

23 сентября Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Грудининой на пост заместителя министра науки и высшего образования РФ.

4 сентября премьер-министр России удовлетворил просьбу Павла Сниккарса об освобождении от должности заместителя министра энергетики РФ.

Ранее Мишустин заявил, что антироссийские санкции не достигнут цели.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами