Мишустин освободил от должности первого замминистра экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил первого замминистра экономики РФ Илью Торосова от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение.

«Освободить Торосова Илью Эдуардовича от должности первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

С марта 2018-го по февраль 2022 года Торосов занимал должность заместителя министра Российской Федерации. С 1 марта 2022 года он был назначен первым заместителем министра экономического развития РФ.

До того, как Торосов начал работать в правительстве, он был исполняющим директором финансовой группы компаний ЮДР, а также занимал должность и.о. заместителя председателя правления АО «ТРОЙКА-Д БАНК».

23 сентября Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Грудининой на пост заместителя министра науки и высшего образования РФ.

4 сентября премьер-министр России удовлетворил просьбу Павла Сниккарса об освобождении от должности заместителя министра энергетики РФ.

Ранее Мишустин заявил, что антироссийские санкции не достигнут цели.