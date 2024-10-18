«Единая Россия» провела учебу для глав исполкомов в рамках подготовки к будущим выборам

«Единая Россия» провела учебу для руководителей региональных исполкомов. Цикл семинаров, который прошел на площадке Высшей партийной школы, был посвящен подготовке к предстоящим избирательным кампаниям, укреплению партийной системы, первичных отделений и работе с кадрами. Об этом сообщается на сайте ЕР.

Закрывая обучающий модуль, временно исполняющий полномочия секретаря Генсовета ЕР, первый зампред Совета Федерации РФ Владимир Якушев сообщил, что перед руководителями региональных исполкомов выступили ведущие политологи и партийные эксперты.

Также была организована встреча с председателем партии Дмитрием Медведевым, на которой были озвучены установки на кампании, которые пройдут в 2025 году в регионах и в 2026 году на федеральном уровне.

«Сегодня ключевой запрос — на «Единую Россию», как политическую партию с самой развитой инфраструктурой, которая работает с людьми, решает их проблемы. Это то, на что нас нацеливает президент», — подчеркнул Владимир Якушев.