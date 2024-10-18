Отель Трампа втрое завышал цены для сотрудников Секретной службы

Во время президентства Дональда Трампа его отель в Вашингтоне часто мог завышать цены для Секретной службы, обеспечивающей охрану самого Трампа и его семьи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на отчет комитета по контролю при Демократической партии в Конгрессе США.

«Его отель неоднократно извлекал запрещенные внутренние вознаграждения из агентства — и порой взимал до 300% и более сверх разрешенных правительством суточных», – говорится в документе.

В нем подчеркивается, что отель Трампа в округе Колумбия не только систематически устанавливал тарифы для Секретной службы выше, чем предусмотрено, но и зачастую брал с ее сотрудников больше, чем с других гостей, включая представителей зарубежных королевских семей.

В основном речь идет о тех случаях, когда служба охраняла его совершеннолетних сыновей Эрика и Дональда-младшего во время их пребывания в отеле. Например, в ноябре 2017 года с Секретной службы была взята плата в размере $600 за ночь за определенные номера, в то время как китайская компания заплатила почти $339 за аналогичную услугу.

До этого кандидат в президенты США от Демократической партии и вице-президент Камала Харрис обвинила экс-президента Дональда Трампа в сокрытии данных о своем здоровье.

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