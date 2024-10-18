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В Ленобласти гражданин Узбекистана домогался девочек в квартире

В Ленобласти подозревают в том, что он домогался двух девочек

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Pixabay

Девочка из Ленобласти обвинила иностранца в том, что он домогался их с сестрой. Об этом сообщает kp.

О произошедшем стало известно после того, как 14-летняя школьница попала в больницу Луги в тяжелом эмоциональном состоянии. Во время разговора с психологом ребенок признался, что около семи лет назад вместе с сестрой они подвергались насилию со стороны мигранта.

Как рассказала девочка, в тот момент сестрам было по семь и шесть лет. В квартире выходец из Узбекистана приставал к маленьким детям. О том, как они оказались в жилье, и другие подробности не сообщаются. Была ли это квартира самого подозреваемого или он пришел к девочкам, неизвестно.

Психолог обратилась в полицию. Правоохранители оперативно установили подозреваемого. Выяснилось, что на территории России он находился официально. В начале октября иностранец отправился на Родину, несмотря на то, что он может находиться в РФ до мая 2025 года.

«Судя по всему, иностранец, узнав, что его жертва попала в больницу, понял, что правда вскрылась и поспешил скрыться», – сообщается в публикации.

На данный момент решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Ленобласти задержали мигранта, предлагавшего 13-летней школьнице близость за деньги.

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