Волонтеры «Чистой Арктики» восстановят мемориал на мысе Челюскин

Волонтеры «Чистой Арктики» восстановят обелиски на мемориале полярников на мысе Челюскин, сообщили организаторы проекта.

Работы будут проводиться с участием специалистов Таймырского краеведческого музея и Российского географического общества. Добровольцы проекта «Чистая Арктика» отмечают, что восстановлению памятников на полуострове они уделят особое внимание, поскольку здесь находится самый северный аэродром Евразии и именно с мыса Челюскин началось развитие полярной авиации.

Волонтеры сделали необходимые замеры для обновления мемориальных табличек и ограды. Реконструкция памятников будет проведена следующим летом – во время второй экспедиции проекта на Челюскин.

«У мыса Челюскин есть одна особенность – здесь нет ледового припая, поэтому в этом месте бушуют настоящие арктические штормы, плюс вечная мерзлота. Все эти факторы, конечно, оказывают на обелиски разрушительное воздействие, нужно будет выбрать оптимальные для реконструкции материалы, чтобы они продержались как можно дольше», – рассказал руководитель экспедиции на мыс Челюскин Виталий Калиничев.

Кроме этого на мысе Челюскин находятся еще пять памятников: «Участникам Ленско-Енисейского отряда Великой экспедиции, открывшим самую северную оконечность Евразии 1733-1743 гг.», столб со знаком «указатель направлений», астропункт мыса Челюскин, пограничный столб и советская пушка 61-К времен Великой Отечественной войны.

«Что такое Челюскин? Это крайняя северная точка нашей страны. Чтобы ее достичь, нужны были десятилетия подготовок, исследований, личный героизм полярников. Это своего рода показатель научной зрелости государства. И Крайний Север – это регион особого значения. Как мы знаем, развитие Арктики и Северного морского пути не прекращалось даже во время Великой отечественной войны», – говорит руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Предполагается, что подобные походы на полуостров станут регулярными. В следующем году они запланированы на летний сезон.

Общественный экологический проект «Чистая Арктика» занимается уборкой северных территорий с 2021 года.