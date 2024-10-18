Петербуржец отправился в колонию за нападение на подростка в автобусе

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении местного жителя, который в автобусе угрожал подростку ножом. Мужчину признали виновным по статье «Хулиганство» УК РФ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 11 июля 2024 года в одном из автобусов, следовавших по Лиговскому проспекту. Осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии очевидцев достал туристический нож и начал размахивать им перед 16-летним пассажиром, сильно напугав юношу. При этом агрессор высказывал в адрес тинейджера угрозы применения насилия.

На заседании суда мужчина признал свою вину. Петербуржец был ранее судим за тяжкое преступление.

Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима.

Ранее в Тульской области трое мужчин напали на подростка и подожгли его одежду.