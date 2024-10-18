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Женщина случайно проглотила свое обручальное кольцо, принимая таблетки

Mirror: британка принимала таблетки и случайно проглотила обручальное кольцо

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X (Бывший Twitter)

Британка случайно проглотила свое обручальное кольцо, принимая ежедневную дозу витаминов, пишет Mirror.

Данна Макмайкл и ее муж Рэнди отдыхали на Пхукете, когда произошел инцидент. Женщина случайно проглотила свое обручальное кольцо, когда принимала витамины, переутомленная после длительных перелетов.

По словам Данны, она сняла украшение перед душем, но, не глядя, положила его в рот вместе с таблетками.

«Когда я начала задыхаться и поняла, что кольца нет, я осознала, что что-то не так», — поделилась она.

После тщательных поисков в гостиничном номере, Данна решила сделать рентген. Снимок показал, что кольцо действительно было внутри женщины. Врачи заверили ее, что переживать не нужно — украшение выйдет их организма естественным образом, что и произошло на следующий день.

«Это была самая отвратительная вещь, которую я когда-либо делала, но теперь я снова ношу свое кольцо», — шутит Макмайкл.

Ранее собака оставила невесту без обручального кольца, проглотив бриллиант.

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