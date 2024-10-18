Россиянин надругался над своей тетей, когда та была без сознания, и бросил ее в овраг

Суд вынес приговор жителю Волгоградской области, которого подозревали в изнасиловании и других преступлениях против родственницы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, между 22-летним молодым человеком и его тетей произошел конфликт. Недовольный ситуацией племянник ударил женщину, после чего она потеряла сознание.

Россиянин связал ее и вывез к пруду, где нанес 38 ударов. Поняв, что пострадавшая не может сопротивляться, молодой человек ее изнасиловал и выбросил в овраг.

«Он же, используя мобильный телефон потерпевшей, через мобильное приложение похитил с ее банковских счетов денежные средства на общую сумму 58 000 рублей», – сообщается в публикации.

После этого телефон он выбросил в пруд.

Суд приговорил россиянина к лишению свободы на 17 лет, которые он проведет в колонии строгого режима.

Известно, что у осужденного были отношения и связь с девушкой, не достигшей 16 лет, и о ее возрасте он знал.

Ранее в Екатеринбурге уроженца Таджикистана задержали за то, что он надругался над ребенком.