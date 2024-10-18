FONBET и федерация падела России подписали соглашение о партнерстве

Букмекерская компания FONBET станет генеральным спонсором федерации падела России до конца 2024 года, сообщает пресс-служба компании.

Соглашение было подписано на стенде ФПР в рамках международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Свои подписи в документе поставили генеральный директор федерации падела Алексей Сорокин и генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

«Сегодня падел является одним из наиболее стремительно развивающихся видов спорта в России и мире. Мы рады стать партнером и спонсором ФПР», — сказал Анохин.

По условиям соглашения FONBET станет спонсором 4 турниров категории «А» российского падел-тура.

«Компания FONBET давно помогает развивать и популяризировать падел в России.

Мы рады получить в партнеры такую сильную и успешную компанию», — отметил Сорокин.

Также FONBET будет титульным спонсором чемпионата России по паделу.