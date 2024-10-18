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В России предложили предоставлять военным выходной в День отца

Общественник Иванов предложил предоставлять военным выходной в День отца

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов выступил с инициативой о предоставлении военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств дополнительного выходного дня в День отца. Об этом сообщает Life. Он подчеркнул, что этот праздник символизирует силу, ответственность и заботу.

«Особенно это касается военнослужащих, ветеранов и участников спецопераций, которые ежедневно обеспечивают безопасность нашей страны, но часто вынуждены быть далеко от своих близких», — сказал Иванов.

Он призвал общество и власти рассмотреть данную инициативу, чтобы праздник стал днем единства в семьях военнослужащих.

День отца отмечается в России каждое третье воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 20 октября.

На ВДНХ в Москве ко Дню отца подготовили специальную акцию. Отцы с детьми смогут получить скидку 30% при посещении нескольких пространств выставки. Для этого на кассе нужно назвать кодовую фразу «с папой не страшно» и предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие родство.

Гостей ждут тематические экскурсии на площадках Музейного города ВДНХ, мероприятия на выставке роботов «Робостанция», в центре робототехники и инноваций «Кулибин Про» и на «Городской ферме». А в павильоне «Дом российской кухни» многодетные отцы-повара проведут мастер-классы по приготовлению различных блюд кухонь народов России.

День отца также отметят в подмосковных парках.

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