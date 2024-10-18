ФСБ получит доступ к данным о гражданах России через ЗАГСы

ФСБ разработала проект постановления правительства, согласно которому сможет получать сведения о гражданах из ЗАГСов. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

По новому проекту ФСБ включена в перечень органов, которые имеют право на получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в едином государственном реестре.

Подобные сведения предоставляются МВД, ФНС, Минздраву, Росстату, Минцифры, Фонду обязательного медицинского страхования, Социальному фонду РФ, избирательной комиссии и комиссиям референдума.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ФСБ обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала без их согласия. Теперь ведомство сможет обрабатывать персональные данные для обеспечения своей безопасности без согласия их владельцев.

Ранее в правительстве РФ заявили, что усилят борьбу с фиктивными браками иностранцев.