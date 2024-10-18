Названы факторы риска возникновения рака груди

Риск возникновения рака молочной железы кратно увеличивается, если женщина курит и употребляет алкоголь. Об этом предупредил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1».

«Для профилактики рака груди очень важно отказаться от спиртных напитков и курения. Согласно данным исследований, риск возникновения рака молочной железы у курящих женщин в четыре раза выше, чем у некурящих», — сказал Холдин.

Он также отметил, что даже оставшиеся в прошлом вредные привычки продолжают оказывать негативное воздействие на здоровье. К примеру, у бывших курильщиц риск развития рака груди вдвое выше, чем у тех, кто не курил никогда.

Врач-онколог, маммолог, заведующая первичным онкологическим кабинетом по лечению заболеваний молочной железы АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова до этого рассказала, как правильно проводить самодиагностику груди.

Самообследоваться специалист посоветовала ежемесячно, на 5-12 день после начала менструации. При менопаузе, по ее словам, осмотр должен проходить в один и тот же день каждого месяца.

Ранее врач дала советы, которые помогут снизить риск развития рака молочной железы.