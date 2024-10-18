В Москве состоялся концерт «Поэты России»

В Москве состоялся поэтический концерт «Поэты России», он прошел на территории Клуба писателей Центрального дома литераторов. Об этом сообщает RT.

На мероприятии выступили поэты и поэтессы Марина Кудимова, Дмитрий Воденников, Надежда Кондакова, Александр Пелевин, Анна Долгарева, Игорь Караулов и другие. Писатель Захар Прилепин отметил, что многие фронтовые поэты встали на сторону Родины во время проведения спецоперации.

«Объединяет их одно — то, что в самое сложное, самое страшное время для страны они безоговорочно приняли сторону своего народа, своей армии», — сказал он.

Писатель и литературный блогер Константин Образцов до этого рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что, несмотря на стремительную диджитализацию досуга, исследования показывают, что спрос на литературу не исчезает. Привычку к чтению многие родители стараются прививать своим детям с детства. Еженедельные чтения вслух, домашние книжные клубы, приобщение к «книжной эстетике» — все это, похоже, приведет к буму «Book core» в следующем десятилетии, считает он.

Ранее сообщалось, что получивший пожизненный срок за покушение на Прилепина не сможет отправиться на СВО.