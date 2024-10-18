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В Херсонской области зимой могут переселить жителей ряда сел

Губернатор Сальдо: жителей прифронтовых херсонских сел могут переселить на зиму

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Жителей сел и поселков в Херсонской области, расположенных недалеко от линии фронта, могут переселить в пункты временного размещения в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в преддверии зимы власти уделили особое внимание вопросу обеспечения людей в отдаленных населенных пунктах газом и углем. В настоящее время котельные и тепловые сети на территории Херсонской области готовы к холодам на 100%, но обстрелы со стороны украинских войск все еще представляют большую проблему.

«Если из-за действий противника в 15-километровой зоне создадутся условия, невозможные для проживания людей, то местных жителей будут эвакуировать на зиму в пункты временного размещения», — уточнил глава региона.

17 октября депутат Государственной думы РФ Светлана Разворотнева заявила, что предстоящей зимой в регионах страны могут произойти новые случаи аварий на теплоцентралях. В предыдущую зиму из-за ЧП в котельных с отключениями отопления сталкивались жители Московской и Ростовской областей, а также Приморского края.

Парламентарий обратила внимание, что в российских субъектах наблюдается износ коммунальных сетей. Инфраструктура находится в таком состоянии, при котором исправить ситуацию одномоментно просто невозможно.

Ранее в министерстве энергетики РФ рассказали о подготовке к отопительному сезону.

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