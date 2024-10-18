Отвлекшийся на телефон мужчина чудом избежал столкновения с поездом

В Аргентине мужчина, отвлекшийся на телефон, чудом избежал столкновения с поездом, пишет The Indian Express.

Как пишут СМИ, инцидент произошел рано утром. Мужчина, который был в наушниках, попытался перейти железную дорогу, смотря при этом в телефон. В этот момент на него на большой скорости ехал поезд. В последний момент аргентинец заметил приближающийся состав и отскочил назад.

Поезд по касательной задел мужчину, поэтому он отделался легким испугом и парой ссадин. Вскоре записи с камер наблюдения с перехода были опубликованы в соцсетях. Люди пришли к выводу, что пострадавший чудом остался жив — все решили доли секунды.

Некоторые зрители раскритиковали женщину, которая стояла рядом и не предупредила незнакомца о надвигающейся опасности.

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