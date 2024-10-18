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В Индии при поддержке «Роснефти» пройдет ледовое шоу Татьяны Навки

Для создания площадки для шоу Татьяны Навки использовали более 100 тонн льда

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Максим Блинов/РИА Новости

В Ахмадабаде (штат Гуджарат, Индия) 18 октября при поддержке «Роснефти» состоится премьера ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», сообщает пресс-служба компании.

Музыкальные представления будут проводить 3 дня с 18 по 20 октября.

Для создания площадки для шоу организаторы использовали более 100 тонн настоящего льда.

В спектакле примут участие звезды мирового фигурного катания, чемпионы Европы, России и мира, среди которых Татьяна Навка, Виктория Синицына, Никита Кацалапов и другие.

Ранее при участии «Роснефти» в Москве прошли показы ледового представления Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по мотивам произведений Н.В. Гоголя.

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