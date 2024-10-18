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Неизвестные напали на женщину-инвалида, торговавшую на блошином рынке в Калининграде

В Калининграде напали на женщину-инвалида и разбили фарфор, которым она торговала

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Michel Spingler/AP

Мужчина и женщина напали на женщину-инвалида, торговавшую на блошином рынке в Калининграде, и испортили ее имущество. Об этом сообщает «Клопс».

Как рассказала потерпевшая Виктория, неизвестные напали на нее утром 12 октября, когда она в очередной раз вышла к башне Врангеля, чтобы продавать личные вещи. Женщина выложила все на прилавок, но вдруг появились двое незнакомцев, которые стали бить фарфор.

«Разбили очень много посуды, статуэток. Перевернули стол с товаром, коробки с фарфором бросали с высоты человеческого роста. Хватали и таскали ее вещи. А в итоге вообще несколько мешков собрали и куда-то утащили», — сообщили очевидцы.

Сама пострадавшая говорит, что на нее могли напасть те, кто живет в домах неподалеку от места, где она торгует по субботам. 10 лет назад женщина стала инвалидом из-за аварии и теперь вынуждена избавляться от части антиквариата, доставшегося ей в наследство. «Я не перекупщица», — добавляет она.

«Я сразу же позвонила в полицию. Наряд приехал только спустя 12 часов. Я также обратилась в судмедэкспертизу и зафиксировала все синяки и травмы. У меня множественные гематомы и растяжение, разрыв связок в голеностопе и коленях, потому что я падала», — рассказала Виктория.

Потерпевшая не понимает причин агрессии местных жителей, ведь она «никогда никому не мешала» и всегда убирает за собой после закрытия рынка. В полиции ситуацию пока не комментировали.

Ранее вышедшая из психбольницы женщина повредила иконы и дверь в храме на юге Петербурга.

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