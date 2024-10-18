Задержанного за попытку дестабилизации ОИ-2024 россиянина отпустили под домашний арест

Гражданин РФ Кирилл Грязнов, задержанный во Франции в июле по обвинениям в «дестабилизации» Олимпиады, отпущен под домашний арест. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России во Франции.

В дипведомстве заявили, что продолжают «внимательно следить за этим делом» и в случае обращения со стороны Грязнова или его родственников посольство «будет готово оказать необходимую помощь».

Два дня назад стало известно, что на него завели дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков.

Судебное расследование в отношении россиянина началось 23 июля 2024 года. Первоначально Грязнова заподозрили в разведывательной деятельности «с целью провоцирования боевых действий в стране».

24 июля газета Le Monde выяснила, что Грязнов обучался в парижской кулинарной школе, работал в мишленовском ресторане, а также является «бывшим участником реалити-шоу». По данным издания, россиянин приехал во Францию в начале 2010 года.

Ранее россиянина, задержанного в Финляндии за обход санкций, освободили из-под ареста.