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Rambler&Co победил в конкурсе «1С: Проект года»

Приложение Rambler&Co для документов признали лучшим по версии «1С: Проект года»

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Пресс-служба Rambler&Co

Приложение для согласования и подписания документов в системе электронного документооборота (СЭД) от Rambler&Co победило в конкурсе «1С: Проект года» в номинации «Технологии: мобильные решения», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Новое приложение позволило оптимизировать внутренние процессы компании и сократить время обработки документов.

Также приложение позволяет согласовывать заявки на обучение, командировки и отпуска.

Одной из ключевых особенностей приложения является высокий уровень безопасности. Благодаря отсутствию промежуточных серверов, передача данных осуществляется напрямую, что минимизирует риски утечки информации.

Конкурс «1С: Проект года» проводится с целью определения передовых пользователей и партнеров, которые добились максимальных успехов в цифровизации.

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