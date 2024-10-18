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Раскрыта ситуация с перевернувшимся на Сахалине судном

Губернатор Лимаренко: перевернувшееся на Сахалине судно буксируют к берегу

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Дальневосточная транспортная прокуратура

Судно «Григорий Ловцов», которое перевернулось у побережья юга Сахалина, буксируют к берегу в порту Корсаков. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

«Опрокинувшееся судно буксируют к берегу», — написал глава региона.

Лимаренко добавил, что после буксировки спасатели начнут откачку воды и приступят к обследованию его внутренних помещений.

Утром 18 октября в порту Корсаково, который находится в Сахалинской области, перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». По предварительной информации, корабль опрокинулся, так как был перегружен.

В момент ЧП на борту находились семь человек. Сообщалось, что удалось спасти троих из них, одного члена экипажа отправили в реанимацию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ. В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее в Иркутской области баржа застряла во льдах.

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