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На перевернувшемся на Сахалине судне могли находиться 13 человек

Mash: на борту опрокинувшегося на Сахалине судна могли находиться 13 человек

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Дальневосточная транспортная прокуратура

На борту грузового судна «Григорий Ловцов», опрокинувшегося в Сахалинской области, могли находиться 13 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Как выяснили журналисты, накануне инцидента родственники членов экипажа получили информацию о том, что на корабле находятся 13 человек. При этом, по официальным данным, в момент ЧП на борту было семь моряков.

Также в материале приводятся слова механика судна Леонида Михайленко. Он рассказал, что «Григорий Ловцов» опрокинулся при развороте в шторм.

«Он отдыхал в каюте перед вахтой, когда пароход меньше чем за минуту перевернулся на левый борт», — уточняется в публикации.

Выбравшись из затопленной каюты, Михайленко надел спасательный жилет. Но после этого мужчина потерял сознание и пришел в себя уже в больнице.

«Григорий Ловцов» опрокинулся в порту Корсаково в Сахалинской области утром 18 октября. К текущему моменту в медицинские учреждения доставили троих членов экипажа, один из которых попал в реанимацию. Еще двоих человек спасти не удалось, остальные — числятся пропавшими без вести.

Предварительно, грузовое судно перевернулось, так как было перегружено. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее в Иркутской области баржа вмерзла в лед.

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