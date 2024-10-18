Подростка арестовали за публикацию в соцсетях видео с обезглавливанием

Во Франции задержали и арестовали 13-летнего подростка за размещение в социальных сетях видеороликов с обезглавливанием, сообщает Actu17.

Недавно полицейские наткнулись в социальных сетях на видеоролики, на которых отображен процесс обезглавливания. Как им удалось выяснить, записи разместил в интернете учащийся средней школы в городе Валанс на юго-востоке страны.

На этой неделе несовершеннолетний был задержан. Его доставили в полицейский участок и оправили под арест после допроса. До этого школьник не попадал в поле зрения правоохранителей, как и его родственники. О его возможных связях с радикальными экстремистскими организациями пока ничего неизвестно.

Начато расследование. Какое наказание может грозить мальчику, не уточняется.

Ранее студента отправили за решетку на 13 лет за составление инструкции по изготовлению бомб.