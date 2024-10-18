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79-летняя пенсионерка из Екатеринбурга пострадала от сексуального насилия

В Екатеринбурге 28-летний мужчина признался в изнасиловании 79-летней женщины

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В Екатеринбурге мужчина надругался над пожилой женщиной, сообщает Ura.ru со ссылкой на осведомленный источник.

По данным собеседника агентства, накануне в полицию с заявлением обратилась 79-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что пострадала от изнасилования в ночь на 17 октября, когда она находилась в доме на улице Белинского.

Личность предполагаемого насильника установили, им оказался 28-летний екатеринбуржец.

«Задержан, вину признает, возбуждено уголовное дело», — уточнил инсайдер.

В пресс-службе полиции города инцидент пока не комментировали.

Ранее мужчина избил и попытался изнасиловать 87-летнюю пенсионерку в ее квартире.

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