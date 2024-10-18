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Названа причина совершенных арестованными членами ореховской ОПГ убийств

«Ъ»: арестованные члены ореховской ОПГ совершали убийства из мести

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Global Look Press

Помощник председателя союза ветеранов Афганистана Евгений Стерлядкин вместе с шестью сообщниками организовали серию покушений на членов ореховской организованной преступной группы (ОПГ) ради мести. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным СК, месть осуществлялась за товарищей Стерлядкина по ОПГ Сергея Крошанова (Диспетчер) и Игоря Абрамова (Пожарник). Они были убиты в 1993 году в кафе «Каширское».

По версии ведомства, через пять лет Стерлядкин возглавил группировку, после чего узнал «заказчика» убийств. Им оказался криминальный авторитет Николай Ветошкин, известный как Витоха. Правоохранительные органы считали его «серым кардиналом» юга Москвы.

О задержании участников ореховской ОПГ сообщил накануне Telegram-канал Baza. По его данным, их подозревают в убийстве пяти человек, а также в покушении общеопасным способом. По версии следствия, Стерлядкин был причастен ко всем преступлениям.

Ранее в союзе ветеранов Афганистана поспорили, был ли киллер ореховской ОПГ их членом.

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