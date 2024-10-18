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Женщина ушла со свидания, когда ее партнер начал доедать за другими в ресторане

Independent: британка пожаловалась на своего партнера, который доедает за людьми в кафе

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Shutterstock

Британка рассказала, что ей пришлось уйти со свидания после того, как ее спутник начал доедать еду, оставленную на соседнем столике в ресторане, пишет Independent.

Женщина по имени Лора рассказала, что пошла на свидание с мужчиной, пригласившим ее в ресторан. Спустя некоторое время ухажер британки начал вести себя странно. Он повернулся к соседнему столику, на котором осталась еда ушедших посетителей, и начал доедать блюда.

Сам мужчина объяснил свой поступок тем, что не видит смысла платить за еду, когда она все равно остается от других людей. После этого у Лоры, по ее словам, возникло чувство неловкости и неприязни, и она поспешила покинуть свидание.

Пользователи соцсетей заняли сторону женщины и посоветовали ей прекратить общение с этим мужчиной.

«Понимаю, если бы он доедал остатки твоей еды, но это просто отвратительно», — пишут комментаторы.

Ранее стало известно, что в Индии запретят плевать и мочиться в еду в ресторанах.

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