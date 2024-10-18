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Трое россиян развратили малолетнюю девочку через соцсети

В Волгограде малолетняя девочка стала жертвой трех извращенцев в сети

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Depositphotos

В Волгограде правоохранители расследуют уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Согласно материалам дела, с мая по июнь 2021 года с малолетней жительницей Волгограда в социальной сети связались трое неизвестных: они убедили ребенка сделать и прислать им снимки откровенного содержания. Оперативникам быстро удалось установить личность одного из извращенцев. Мужчина оказался жителем Ставропольского края, где его задержали и привлекли к ответственности.

Далее следователи установили, что к одному из эпизодов преступления причастен житель Саратова. Как рассказали в ведомстве, злоумышленника задержали в родном городе и этапировали в Волгоград. В ходе допроса он признался в совершении противоправных действий против ребенка.

Правоохранители собирают достаточную доказательную базу причастности мужчины к преступлению, а также занимаются поиском третьего фигуранта дела.

Ранее в ХМАО мужчину осудили на 18 лет за надругательство над падчерицей.

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