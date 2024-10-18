Врач рассказала, как снизить риск возникновения остеопороза у мужчин

Для профилактики остеопороза (заболевания, приводящего к хрупкости костей) мужчинам следует поддерживать физическую активность, добавить в рацион достаточное количество кальция и витамина D, а также избавиться от вредных привычек. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Надежда Коншу.

«Конечно, остеопороз чаще встречается у женщин, особенно после менопаузы из-за снижения уровня эстрогена, который защищает кости. Однако мужчины также подвержены риску этого заболевания, особенно с возрастом», — предупредила специалист.

Помимо соблюдения рациона питания и физической активности, она посоветовала регулярно проходить медицинские обследования для оценки здоровья костей.

Если остеопороз уже диагностирован, необходимо немедленно начинать его лечение. В настоящее время существует множество эффективных препаратов с различным механизмом действия, отметила Коншу.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что пожилым людям полезно включать в свой рацион питания творог, который поможет укрепить костную систему и снизить риск переломов. По его словам, в этом продукте содержатся белок и кальций, которых обычно не хватает представителям старшего поколения.

Ранее российские ученые создали новый комплекс для борьбы с остеопорозом.