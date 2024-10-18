Россиян не было среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

Среди пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Аксарай не было россиян. Об этом сообщило посольство РФ в Анкаре, пишет РИА Новости.

Российское посольство уточнило, что в аварии возле деревни Аджыпынар, по предварительной информации, не было пострадавших с российским гражданством.

Авария произошла примерно 18 октября, примерно в 7:00. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся. Пострадали не менее 20 пассажиров.

К месту ДТП прибыла полиция, а также бригады скорой помощи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

9 октября сообщалось, что трое граждан России пострадали в результате ДТП с автобусом в курортном районе Фетхие в провинции Мугла. Автобус перевозил 14 российских туристов в аэропорт Даламан. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи с легкими ранениями.

Ранее премиальный отдых российских туристок в Турции закончился трагедией.