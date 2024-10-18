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Врач перечислила заболевания, которые провоцируют прерывистый сон

Врач Чернышова: апноэ может провоцировать прерывистый сон

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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Боли в суставах, тревожное расстройство или апноэ могут провоцировать прерывистый сон. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Так, при апноэ из-за храпа у человека может возникать кратковременная остановка дыхания, из-за чего он просыпается. Помимо этого, сон может быть поверхностным из-за неприятных ощущений в суставах и тревожного расстройства, продолжила врач. Чтобы справиться с недугом, она советует обратиться за помощью к специалисту.

«Иногда достаточно травяных сборов или изменения ритуала отхода ко сну. Например, вечерняя прогулка, теплый, расслабляющий душ, какое-то теплое успокаивающее питье на ночь. Все это может посоветовать доктор», — отметила Чернышова.

Если человек не может уснуть из-за стресса и навязчивых мыслей, эксперт советует поработать с психологом или психотерапевтом.

Ученые из Университета Флиндерса до этого установили, что утяжеленные одеяла помогают улучшить сон у взрослых с бессонницей и другими психическими расстройствами, включая тревогу и депрессию.

Ранее исследователи предупредили об опасности сна с телефоном в постели.

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