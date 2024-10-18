В России существенно вырос спрос на удаленную работу

Число резюме с запросом на удаленный и гибридный формат возросло на 92% в сравнении с прошлым годом, а большинство (80,4%) россиян, выбирающих эти форматы работы, считают их комфортными. Это показало исследование hh.ru и IT-компании Точка, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наибольший рост таких резюме заметен в сферах высшего и среднего менеджмента (+56%), рабочего персонала (+53%) и сельского хозяйства (+45%). Далее в рейтинге идут также сферы юриспруденции, строительства и недвижимости и управления персоналом.

При этом, как отмечают аналитики, заметен и рост количества вакансий, предлагающий удаленную работу или гибридный формат. Сейчас, согласно исследованию, каждая десятая вакансия предусматривает удаленный или гибридный формат. Наибольший рост показали вакансии в сферах финансов и бухгалтерии (+114%), медицины и фармацевтики (+89%) и продажи и обслуживание клиентов (+63%).

В географическом срезе больше всего вакансий с удаленным и гибридным форматом предлагают компании из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. А лидирует по росту числа таких вакансий за год Курганская область (+94%), Карачаево-Черкесская республика и Ставропольский край (+87%) и Белгородская область (+86%).

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