Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, может ли высокое давление 18 октября повлиять на москвичей

Врач Кондрахин: высокое давление 18 октября не повлияет на москвичей

close
Depositphotos

Высокое атмосферное давление 18 октября никак не повлияет на самочувствие москвичей. Об этом »Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Дополнительные 13 миллиметров не окажут на нас какого-либо воздействия, поэтому серьезных изменений ждать не приходится. И здоровые люди, и имеющие какие-либо заболевания, не заметят повышения. Это не настолько драматично», — сказал врач.

По его словам, влияние на самочувствие человека могут оказать только значительные колебания давления. Так, например, оно бы ухудшилось, если бы произошел скачок давления с 760 до 740 миллиметров ртутного столба или наоборот.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец накануне говорил, что в пятницу, 18 октября, в Москве ожидается повышенное атмосферное давление. По его словам, показатели атмосферного давления уже сейчас находятся выше нормы в связи с усилением антициклона. Однако пик этого явления придется на завтра — в этот день барометры в столице покажут 761 миллиметр ртутного столба. Это сравнимо с погружением на глубину в 150–200 метров, уточнил эксперт.

Ранее москвичам рассказали, ждать ли сильных снегопадов предстоящей зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами