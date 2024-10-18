Врач рассказал, может ли высокое давление 18 октября повлиять на москвичей

Высокое атмосферное давление 18 октября никак не повлияет на самочувствие москвичей. Об этом »Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Дополнительные 13 миллиметров не окажут на нас какого-либо воздействия, поэтому серьезных изменений ждать не приходится. И здоровые люди, и имеющие какие-либо заболевания, не заметят повышения. Это не настолько драматично», — сказал врач.

По его словам, влияние на самочувствие человека могут оказать только значительные колебания давления. Так, например, оно бы ухудшилось, если бы произошел скачок давления с 760 до 740 миллиметров ртутного столба или наоборот.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец накануне говорил, что в пятницу, 18 октября, в Москве ожидается повышенное атмосферное давление. По его словам, показатели атмосферного давления уже сейчас находятся выше нормы в связи с усилением антициклона. Однако пик этого явления придется на завтра — в этот день барометры в столице покажут 761 миллиметр ртутного столба. Это сравнимо с погружением на глубину в 150–200 метров, уточнил эксперт.

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